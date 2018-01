Benali, darò tutto per il Crotone

"Sono pronto ad impegnarmi per aiutare il Crotone a raggiungere l'obiettivo salvezza". È soddisfatto dell'impatto con la sua nuova squadra Amede Benali, centrocampista inglese di origini libiche arrivato dal Pescara a rinforzare il Crotone di Walter Zenga. "Ho parlato con il mister ieri - afferma - e mi ha detto quello che vuole e si aspetta da me. Io cercherò di dare tutto per aiutare il Crotone". Benali spiega come é arrivato in Calabria: "Il Crotone mi aveva cercato anche in estate, ma la cosa non si era potuta fare. Poi, quando si è riproposta l'opportunità sono venuto di corsa perché la società ha dimostrato tanta fiducia nei miei confronti. Grazie anche al presidente del Pescara che mi ha concesso la possibilità di tornare a giocare in A".