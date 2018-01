Real infiamma mercato, 'Ok a trattativa Ronaldo'

In Italia si muove poco, all'estero invece qualcosa accade, in questa finestra invernale di Calciomercato. Nella peggiore delle ipotesi, oltreconfine non mancano i buoni propositi e si gettano le basi anche per operazioni clamorose a medio termine. Il Real Madrid, ad esempio, comincia a pensare alla cessione di CRISTIANO RONALDO e all'acquisto di NEYMAR. Il presidente della 'Casa blanca' ha dato il via libera a Jorge Mendes, il potentissimo agente che cura gli interessi di 'CR7', di prendere in esame offerte per il suo assistito nel prossimo mercato estivo. La notizia arriva dal Portogallo, ma era già stata anticipata da qualche media spagnolo, che ha parlato anche di cifre e rivelato che il Real Madrid avrebbe già stanziato 400 milioni per arrivare al brasiliano del PSG. Ronaldo non è contento del mancato adeguamento contrattuale da parte del club. Il 33nne asso portoghese chiede 50 milioni netti all'anno, in linea con lo 'stipendio' di Leo Messi. Vista l'indisponibilità di Perez a venirgli incontro, vedrebbe di buon occhio un ritorno al Manchester United, il club nel quale ha giocato dal 2003 al 2009, prima di trasferirsi a Madrid. La notizia del giorno è legata al "no" secco di VERDI che ha rifiutato il Napoli, costringendolo a virare su DEULOFEU del Barcellona - ex Milan - o, in alternativa, su LUCAS MOURA del PSG. Deulofeu interessa anche all'Inter che vorrebbe inserirlo nella trattativa per l'acquisizione di RAFINHA ALCANTARA, per il quale si è mosso il ds Piero Ausilio. Il dirigente del club nerazzurro oggi è volato a Barcellona per chiudere la trattativa e garantire a Spalletti un elemento importante, in grado di ricoprire diversi ruoli. Altro nome caldo è quello di BASELLI del Torino: se ne saprà di più nelle prossime ore. La Roma nell'immediato non rinuncia a NAINGGOLAN, a meno di clamorose offerte, ma nemmeno a vendere. Il nome in uscita è quello di EMERSON PALMIERI, sul quale ci sarebbero club di Premier, fra i quali il Liverpool. Il cartellino del giocatore brasiliano, per il club giallorosso, vale 25 milioni, una dei parte dei quali verrebbero reinvestiti per acquisire DARMIAN dal Manchester United. L'arrivo di EMRE CHAN alla Juve potrebbe indurre MARCHISIO a prendere in considerazione l'ipotesi di un clamoroso addio. Olivier GIROUD e 35 milioni di sterline per Pierre-Emerick AUBAMEYANG: sarebbe questa, stando all'Evening standard, l'offerta che l'Arsenal starebbe per presentare al Borussia Dortmund per l'attaccante gabonese. Secondo il tabloid britannico, che rilancia anche l'operazione Alexis SANCHEZ-Manchester United. Il centravanti giallonero, valutato 53,3 milioni di sterline (all'incirca 60 milioni di euro), nello scacchiere di Wenger andrebbe a sostituire l'attaccante cileno in predicato di lasciare l'Emirates. Sulla vicenda legata al possitibile trasferimento di Sanchez è sceso in campo Mino Raiola, che ha precisato: "Andrà allo United se Henrikh MKHITARYAN andrà all'Arsenal.