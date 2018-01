Fisco, Marcelo paga multa 500 mila euro

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Marcelo, il terzino sinistro del Real Madrid, denunciato per una presunta evasione fiscale maturata nel 2013 legata ai suoi diritti d'immagine, ha versato mezzo milione di euro all'Agenzia delle Entrate. Lo riporta oggi 'El Mundo'. Marcelo era già comparso davanti al giudice lo scorso novembre, a Alcobendas, e in quell'occasione aveva patteggiato la pena minima con il fisco, impegnandosi a versare 490.917 euro all'erario. Il brasiliano segue le orme di Luka Modric, che in settimana aveva già pagato un milione al fisco spagnolo per i due reati fiscali imputatigli e relativi all'Irpef negli anni 2013 e 2014.