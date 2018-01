Tommasi,margini per unico candidato Figc

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Ci sono ancora margini per una candidatura unica, ma deve essere un nome sui contenuti che rappresenti tutti, per questo mi sono candidato". Così il presidente dell'Associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi, parlando all'ingresso del consiglio federale Figc, dopo aver rotto gli indugi e aver annunciato la sua candidatura per le elezioni del 29 gennaio. "Qualche perplessità c'è e qualche dubbio rimane. Va calibrata ma il giudizio è positivo", ha aggiunto Tommasi sulla moviola in campo dopo 20 giornate di Serie A. "Non possiamo più fare a meno del Var, è un esperimento che sta riuscendo. Sta levando anche una certa animosità in campo", ha aggiunto il numero uno dell'Aic all'ingresso in consiglio federale.