Udinese: lesioni per Ali Adnan e Behrami

Udinese senza Ali Adnan e Valon Behrami nella trasferta di venerdì a Verona in casa del Chievo. I due giocatori sono stati sottoposti a esami diagnostici per determinare l'entità degli infortuni patiti sabato scorso a Bologna nell'ultima gara di campionato e per entrambi sono state riscontrate lesioni muscolari. L'Udinese spiega che "per Ali Adnan è stata evidenziata una lesione muscolo tendinea del retto femorale della coscia sinistra. Medesimo distretto per Behrami, la cui lesione si limita però alla sola fascia muscolare".

Entrambi sono già al lavoro con lo staff e i tempi di recupero saranno valutati giorno per giorno. Sempre oggi è stato sottoposto a esami diagnostici anche Simone Scuffet "per valutare un problema al ginocchio destro di cui - scrive ancora il club - si daranno aggiornamenti nei prossimi giorni". Mentre prosegue il lavoro di recupero di Gabriele Angella che continua a svolgere sedute di allenamento differenziate rispetto al resto della squadra.