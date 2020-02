Coronavirus: basket, anche Riga dice no a match con italiane

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Dopo l'Ungheria, anche la Lettonia dice no a incontri di basket contro squadre italiane per l'emergenza coronavirus: il Riga, apprende l'ANSA, ha fatto sapere stamattina che non intende scendere in campo sul neutro di Lubiana, contro la Reyer Venezia, in una partita valida per la Coppa Campioni femminile in programma domani. L'incontro era stato spostato in Slovenia a seguito del divieto di manifestazioni sportive in Veneto, dopo la diffusione del contagio nelle Regioni del Nord. Ieri, anche le ungherese del Sopron si erano rifiutate di giocare contro Schio, sempre sul neutro di Lubiana, un match di Eurolega. (ANSA).