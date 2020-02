Bryant: moglie fa causa a societa' elicottero caduto

La vedova di Kobe Bryant ha fatto causa a Los Angeles alla societa' proprietaria dell'elicottero che un mese fa e' caduto nella nebbia in California uccidendo suo marito e la figlia di 13 anni. Secondo la donna, il pilota (anche lui morto nell'incidente) fu negligente nel volare con quelle condizioni meteo. La causa arriva mentre e' in corso una cerimonia allo Staples center per rendere omaggio al campione e alla figlia.