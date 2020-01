Nba: 23 punti di Gallinari, Oklahoma batte Houston

Danilo Gallinari è stato il migliore dei suoi e con 23 punti (più 11 rimbalzi e quattro assist) ha trascinato alla vittoria Oklahoma City contro gli Houston Rockets, con il punteggio di 113-92. Ma sono stati diversi i giocatori di Oklahoma in doppia cifra al termine dell'incontro: 20 punti ha realizzato Shai Gilgeous-Alexander, 18 Chris Paul, 16 Dennis Schroeder, 15 Steven Adams. Per Houston il migliore è stato Russell Westbrook, che ha messo a segno 34 punti, ma il primo ritorno del campione nel suo ex stadio non è bastato ad evitare il ko dei Rockets, traditi soprattutto da James Harden, fermatosi a 17.