Mondiali basket, Italia-Angola 92-61

Seconda vittoria ai Mondiali di basket in corso in Cina e qualificazione alla fase successiva a un passo, per l'Italia del ct Sacchetti. Gli azzurri, dopo il successo sulle Filippine, hanno battuto a Foshan l'Angola 92 a 61. Se, come tutti i pronostici dicono, la Serbia superera' stasera le Filippine per gli azzurri e' matematica il passaggio del turno e la qualificazione al torneo preolimpico del 2020.