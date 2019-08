Basket: azzurri ad Atene per 'Acropolis'

Mercoledì gli azzurri del basket lasceranno l'Italia e con con un volo Roma-Atene raggiungeranno la Grecia, dove da venerdì a domenica si disputerà uno dei più classici tornei dell'estate: l'Acropolis. Nato nel 1986, il quadrangolare è noto per l'alto livello delle squadre che vi partecipano e anche quest'anno non fa eccezione. L'Italbasket, infatti, troverà sul proprio percorso i padroni di casa della Grecia, guidati da Giannis Antetokou (ANSA) - ROMA, 14 AGO - nmpo, la Serbia di coach Djordjevic e la Turchia di Ersan Ilyasova. Tre test durissimi che serviranno a far entrare i ragazzi di Meo Sacchetti già in clima Mondiale a 15 giorni dall'esordio del 31 agosto contro la Filippine a Foshan. Sono 13 i giocatori a disposizione del CT per il torneo: out per la tre giorni greca Danilo Gallinari (in recupero dopo l'appendicectomia) e Gigi Datome (in recupero dopo l'operazione al ginocchio).