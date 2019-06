Eurobasket donne: Italia-Slovenia 75-57

Nel terzo impegno dell'Europeo di basket femminile, l'Italia ha superato la Slovenia 75-57, chiudendo al secondo posto il girone C dietro l'Ungheria. Le azzurre torneranno in campo martedì a Belgrado contro la Russia, uno spareggio che vale l'accesso ai quarti di finale. Contro la Slovenia la miglior marcatrice azzurra è stata Francesca Dotto con 18 punti, in doppia cifra anche Martina Crippa (15) e Andrè (13). "E' stata una partita vera, contro una squadra che gioca ad alto ritmo, che pratica una difesa fisica e che ha tante giocatrici abituate all'intensità dell'Eurolega - le parole del ct Marco Crespi - Abbiamo giocato bene in attacco e in difesa ma soprattutto abbiamo avuto fiducia nel nostro nostro modo di giocare, dopo le cattive percentuali di tiro con l'Ungheria. Abbiamo vinto di squadra. Alla Russia pensiamo domani".