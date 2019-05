Nba, Raptors-Bucks 2-2 dopo gara 4

I Toronto Raptors hanno battuto 120-102 i Milwaukee Bucks in gara 4 della finale di Eastern Conference in Nba. Il risultato nella serie ora è di 2-2 tra le due formazioni che aspirano a giocare le Finals. La rimonta della squadra canadese è stata eccezionale, sotto di due sconfitte nelle prime due gare, non si è disunita ed è tornata alla carica, pareggiando il conto. Tutto da rifare quindi in questa finale a est che i Bucks sembrava avessero già in tasca.

Nella partita di questa notte i Raptors hanno vinto con un gioco di squadra magnifico, facendo dimenticare soprattutto le lacune difensive emerse nelle gare precedenti. E il gigante greco dei Bucks Giannis Antetokounmpo ha avuto pochissimo spazio per dare spettacolo, ingabbiato dal quintetto canadese e costretto a limitare -si fa per dire- la sua performance in 25 punti e 10 rimbalzi. Miglior realizzatore dei Raptors è stato Kyle Lowry con 25 punti, Kawhi Leonard ne ha fatti 19.