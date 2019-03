Basket: Fortitudo Bologna torna in A

E' festa a Bologna: dopo 10 anni di purgatorio e varie vicende societarie, la Fortitudo torna nella massima serie di basket. Battendo per 91-79 Ferrara, l'Aquila si è garantita matematicamente il primo posto nel girone est di A2 e quindi la promozione in serie A con tre turni di anticipo.

L'ultima apparizione in A della Fortitudo risale infatti alla stagione 2008-09, quando fu retrocessa e poi esclusa dal campionato per inadempienze economiche. Nel prossimo campionato, così, la serie A ritrova una delle sue protagoniste (campione d'Italia nel 2000 e nel 2005) e, soprattutto, il derby più simbolico della pallacanestro italiana, ovvero la sfida di 'Basket city' contro la Virtus Bologna che, nell'ultimo decennio, si è giocato solamente nella stagione 2016-17, ma in A2.