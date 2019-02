Nba, Lebron show non basta, Lakers ko

Un grande Lebron James non basta a evitare l'ennesima sconfitta ai Los Angeles Lakers che, nel turno di questa notte in Nba, hanno incassato la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Il fuoriclasse dei californiani è andato ancora in tripla doppia (28 punti, 16 assist e 11 rimbalzi) ma alla fine hanno vinto gli Atlanta Hawks per 117-113 e in chiave playoff ora i Lakers si trovano in seria difficoltà, perchè l'ottavo posto si allontana. Intanto continua la marcia inarrestabile di Golden State che passa contro gli Utah Jazz per 115-108 e consolida il suo primato a ovest. Negli altri incontro di questo turno larga vittoria di Orlando Magic sui Pelicans per 118-88. Ritorno al successo per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli (11 punti per lui) che hanno superato di misura per 108-107 i Memphis Grizzlies. Infine vittoria dei Boston Celtics su Philadelphia per 112-109.