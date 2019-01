Nba, Denver passa anche a New Orleans

Nel turno di questa notte in Nba i Denver Nuggets hanno vinto per 105-99 in casa dei New Orleans Pelicans e si confermano al secondo posto in classifica a ovest, dietro i campioni in carica, gli inarrivabili Golden State Warriors. Splendida prestazione ancora una volta di Nikola Jokic, in tripla doppia (20 punti, 13 rimbalzi e 10 assist).

Continua a inseguire, e punta decisamente al terzo posto, nella Western, Portland, che ha fatto poco più di un allenamento contro Utah jazz, schiantati 132-105, sotto i colpi di Damian Lilliard (36 punti e 11 rimbalzi). Non si ferma invece la serie nera per i Knicks, precipitati in coda a est, e stanotte sconfitti sul terreno amico per 114-90 dai Dallas Mavericks. Per New York è l'11mo stop consecutivo. Nelle altre sfide da segnalare la larga vittoria dei Boston Celtics sugli Hornets per 126-94. Terzo tonfo di fila per gli Indiana Pacers, ancora privi di Oladipo, usciti perdenti per 107-89 contro i Wizards. Bene anche Sacramento, 135-113 su Atlanta.