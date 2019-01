Nba, Clippers cominciano male 2019

Cinque partite nel primo turno 2019 della Nba e subito una sorpresa. I Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari (21 punti per lui) sono caduti, infatti, in casa, per mano di Philadelphia con il punteggio di 119-113.

Nelle altre sfide, vittoria scontata di Milwaukee per 121-98 sui Detroit Pistons. Per i Bucks ennesima conferma di una grande condizione, e primo posto consolidato nella classifica della Eastern Conference. Vittoria difficile invece per i Toronto su Utah Jazz. Per i canadesi, secondi alle spalle dei Bucks, c'è stato bisogno di uno straordinario Kawhi Leonard (45 punti, record personale) per avere ragione dei meno quotati rivali per 122-116. Successo sofferto anche per Denver, prima in classifica nella Western Conference, che ha avuto la meglio per 115-108 sui New York Knicks, migliore in campo Nikola Jokic, per lui splendida tripla doppia: 19 punti, 14 rimbalzi e 15 assist.

Infine, vittoria di Portland su Sacramento 115-108.