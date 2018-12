Basket: Serie A, Milano-Varese 72-67

Solo una prova irreale di Mike James (27 punti, 5 assist, 8 rimbalzi) preserva l'imbattibilità in campionato dell'Ax Milano che respinge l'assalto dell'Openjobmetis Varese (72-67). Il playmaker americano prende per mano i compagni, orfani di Gudaitis (problemi al flessore) e Micov (infiammazione), nel momento di massima difficoltà dell'Olimpia (51-58 al 32') e, con 11 punti e due assist, ispira il parziale da 17-2 che suggella il contro-sorpasso e manda i titoli di coda. "Sono molto, molto, molto contento - rimarca Simone Pianigiani -. Anche questa sera abbiamo avuto un atteggiamento speciale per arrivare ad una partenza storica in campionato". Milano non era mai partita con undici vittorie consecutive in Serie A nell'era dei playoff.

A Varese, combattiva in difesa ed equilibrata in attacco, non basta mandare cinque uomini in doppia cifra (16 per Avramovic) e dominare a rimbalzo (45-33) per passare al Forum e salire al terzo posto solitario in classifica.