Basket: due giornate a Gudaitis

Due giornate di squalifica per Arturas Gudaitis e una, convertita in una multa da 3mila euro, per Rashawn Shaquille Thomas per il principio di rissa avvenuto durante la gara di ieri sera tra Banco di Sardegna Sassari e Ax Milano, vinta di un punto dall'Olimpia. Lo ha deciso e comunicato la Fip.

Il centro dell'Ax Milano è stato fermato per aver ''colpito con uno schiaffo alla nuca Petteway senza provocargli danno'' e di avere ''continuato un'azione violenta nei confronti di Thomas, intervenuto in occasione del primo contatto''. Thomas è stato invece squalificato per aver ''colpito con un pugno al volto Gudaits, provocandone la caduta a terra''. La sanzione, si legge nella nota della FederBasket, tiene conto ''della circostanza attenuante di aver reagito al comportamento ingiusto di un avversario''. Milano ha già pronto il ricorso per cercare di ridurre la squalifica di Gudaitis.