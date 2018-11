Nba: Gallinari spinge Los Angeles

Danilo Gallinari ha contribuito con 22 punti (6 su 6 dalla lunetta) alla vittoria dei Clippers su Minnesota (120-109). Stesso score per Tobias Harris, cui si sono aggiunti i 20 punti di Lou Williams. Per i Timberwolves è il sesto ko fuori casa in questa stagione, mentre Los Angeles ha centrato il secondo successo consecutivo. Guidati da Jimmy Butler e Derrick Rose (22 punti per loro, su un totale di 25 della squadra), nell'ultimo quarto i Wolves hanno tentato una reazione. Rose ha chiuso a quota 21 e Butler a 20. Karl-Anthony Towns ha contribuito con 20 punti e 12 rimbalzi. Non è bastato perché proprio nel finale Gallinari ha messo a segno i canestri decisivi, con una tripla e diversi falli guadagnati in attacco.