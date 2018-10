Basket: Pianigiani, voltiamo pagina

Voltare subito pagina diventa un obbligo per l'Ax Milano. Per dimenticare la beffarda sconfitta contro il Real Madrid e affrontare con il giusto spirito domani sera (ore 20) l'Olympiacos, un'altra big d'Eurolega e candidata d'obbligo per le Final Four. "Vediamo prima di tutto - spiega Pianigiani, al sito dell'Olimpia - come riusciremo a rispondere mentalmente. Noi cerchiamo indicazioni che ci rendano più forti, dobbiamo fare un passo avanti come solidità e forza mentale".

Pianigiani considera la gara del Pireo "difficile da inquadrare", un po' per le "scorie" dovute alla stanchezza, un po' per "il grande impatto" avuto dai greci in questa Eurolega: "Hanno vinto con personalità le due trasferte con Khimki e Baskonia, sembrano più forti dell'anno passato". Lontano dal Forum, al centro della protesta dei tifosi per le barriere di plexiglass che impedirebbero la visuale del campo, una necessità per l'Olimpia stando al nuovo regolamento di Eurolega, Milano ha già vinto all'esordio sul parquet di Podgorica.