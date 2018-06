Basket: Jeff Brook all'Olimpia Milano

Jeff Brooks è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Olimpia Milano, il secondo acquisto dei campioni d'Italia dopo Amedeo Della Valle. ''La Pallacanestro Olimpia Milano - si legge sul sito - comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con l'ala forte Jeff Brooks proveniente dall'Unicaja Malaga nella lega spagnola e in Eurolega''. L'ala americana, 29 anni, ha firmato un contratto per due stagioni.

Brooks è in attesa del passaporto italiano, avendo sposato una ragazza del nostro Paese, e i dirigenti della AX contano che possa ottenerlo in tempo per l'inizio della prossima stagione.

Nei prossimi giorni l'Olimpia annuncerà anche gli acquisti di Christian Burns e Nemanja Nedovic. Poi toccherà al playmaker: viste le difficoltà a raggiungere un accordo con Mike James, Milano ha sondato Brad Wanamaker e Thomas Heurtel.