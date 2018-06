Basket, morta a 56 anni Anne Donovan

E' morta Anne Donovan, leggenda del basket femminile negli Stati Uniti, che vinse due ori olimpici negli anni '80 e alleno' la nazionale femminile Usa oro alle Olimpiadi del 2008.

Aveva 56 anni ed e' deceduta per insufficienza cardiaca.

Donovan gioco' professionalmente anche in Italia (Modena) e in Giappone.