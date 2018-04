Nba, Cleveland e Indiana vanno sul 2-2

Quattro partite dei playoff della Nba nella notte italiana. Torna in parità 2-2 la sfida tra Cleveland e Indiana. I Cavs, trascinati da un grande Lebron James, autore di 32 punti (con 13 rimbalzi e 7 assist) ha vinto 104-100 sui Pacers ed ha dunque pareggiato i conti con i rivali in gara 4.

Parità perfetta anche tra Milwaukee e Boston. I Bucks hanno vinto 104-102 sui Celtics e si sono riportati sul pari. Esito inatteso nella sfida tra Washington e Toronto, con i canadesi, dominatori della regular season, usciti sconfitti 106-98 e anche in questo caso risultato di perfetta parità 2-2 dopo gara 4. Nel quarto match della notte primo punto conquistato per San Antonio, che ha battuto 103-90 i campioni in carica di Golden State ed ora il punteggio e di 3-1 per i Warriors.