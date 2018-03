Basket: Pozzecco nuovo tecnico Fortitudo

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - Gianmarco Pozzecco torna a Bologna, sponda Fortitudo, come allenatore. Dopo le dimissioni di Matteo Boniciolli per motivi di salute, la Effe, che gioca in Serie A/2, ha raggiunto l'accordo con l'allenatore goriziano che ha indossato da giocatore la casacca fortitudina per tre stagioni. Nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di assistente di Veljko Mrsic al Cedevita Zagabria. Pozzecco dirigerà domani pomeriggio il primo allenamento con la nuova squadra e debutterà sulla panchina della Fortitudo sabato 31 marzo, in occasione del match casalingo contro Montegranaro.