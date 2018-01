Nba, ancora un pesante ko per Cleveland

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Solo quattro incontri ma tanto spettacolo e qualche sorpresa nella notte Nba. Il risultato più clamoroso, soprattutto nelle dimensioni, è quello di Toronto, dove i Raptors hanno messo sotto i Cleveland Cavaliers con il punteggio di 133-99. Per i Cavs ormai in crisi nera, è la sesta sconfitta nelle ultime otto gare, mai finora si era vista una formazione così allo sbando, e soprattutto battuta con così tanti punti. Vittoria non facile di Boston a Philadelphia. I Celtics erano andati sotto anche di 22 punti, ma poi hanno innescato una lenta e inesorabile rimonta che li ha portati al successo finale 114-103, e al consolidamento del primato in classifica. Eroe della serata Kyrie Irving, per lui 20 punti.

Grande vittoria anche per i Lakers in casa, contro i San Antonio Spurs per 93-81. In evidenza Brandon Ingram e il giovanissimo Lonzo Ball, andati a segno rispettivamente con 26 e 18 punti.

Infine, vittoria in trasferta dei Los Angeles Clippers sui Sacramento Kings per 121-115.