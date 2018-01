Nba: Atlanta crolla a Portland

Ancora un ko per Atlanta sconfitta nella notte italiana dai Blazers 110-89. Sugli scudi McCollum (20 punti), mentre l'azzurro Marco Belinelli chiude con 8 punti.

Con questo ennesimo ko Atlanta è sempre più ultima a Est dove comanda Boston che ha superato Minnesota 91-84. Vince anche Toronto che piega Milwaukee 129-110 grazie alla performance di Valanciunas che dà il break decisivo ai Raptors nel terzo quarto. Miami vince dopo un overtime contro New York e si prende il 5/o posto della Eastern Conference. Washington allunga la sua striscia positiva superando 102-100 Memphis. A Ovest San Antonio rafforza la sua posizione in classifica superando Phoenix 103-89. Il trascinatore è Manu Ginobili con i suoi 21 punti: è l'unico assieme a Vince Carter ad averne segnati così tanti a 40 anni in uscita dalla panchina.