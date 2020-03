Coronavirus: Estanguet, 'Presto per decidere su Tokyo 2020'

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Troppo presto per decidere" sulle sorti delle Olimpiadi di Tokyo 2020 alla luce dell'emergenza Coronavirus nel mondo. A sostenerlo è Tony Estanguet, attuale presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di Parigi 2024. "La priorità per il mondo dello sport, per tutto il mondo - precisa Estanguet in un'intervista a L'Équipe - è gestire questa eccezionale crisi sanitaria e proteggere le persone", ha dichiarato Estanguet, confermando il suo "pieno supporto al presidente del Cio Thomas Bach".

"La priorità delle priorità non sono i Giochi di Tokyo, è salvaguardare la salute dei cittadini di tutto il mondo. È responsabilità individuale e collettiva garantire che tutti partecipino a questi giochi. Dobbiamo vedere come ridurre al minimo i rischi, come sosteniamo la medicina. Il primo problema è lì, dobbiamo mettere le cose in prospettiva". (ANSA).