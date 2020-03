Coronavirus: Spadafora, al via campagna 'Distanti ma uniti'

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Dobbiamo stare distanti, ma possiamo essere uniti. E' una sfida inedita quella che abbiamo di fronte, ma possiamo superarla se ci manterremo attivi, informati, allegri. Anche a casa, soprattutto a casa". Il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, presenta così la nuova iniziativa (in collaborazione con Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Skuola.net, ScuolaZoo, DireGiovani, l'Agenzia Nazionale per i Giovani e tutte le Federazioni sportive) che vede coinvolti campioni dello sport, da Leonardo Bonucci, a Sara Gama, Ciro Immobile e Marco Belinelli e le campionesse dello sci Federica Brignone, Michela Moioli e Dorothea Wierer.

Al'iniziativa partecipano anche influencer, le radio del network dell'Agenzia nazionale giovani e le piattaforme dedicate al mondo giovani e scuola. Video, telegiornali dedicati, dirette social, tutorial, allenamenti casalinghi, dialoghi e confronti in streaming - trasmessi ciascuno sui propri canali abituali ma in un unico grande contenitore - per rendere tutto a portata di click. Tutti coloro che vorranno aderire all'iniziativa e arricchire il palinsesto della "Distanti ma Uniti - Home Community" potranno mandare una mail all'indirizzo stampa.ministrospadafora@governo.it e saranno ricontattati.

"Riempiamo il web e i social di contenuti, di proposte, di suggerimenti utili -ha detto Spadafora- per riempire il tempo che improvvisamente abbiamo a disposizione. Stare a casa non significa non fare nulla. Possiamo davvero stringere nuovi legami, seguire le notizie, provare nuove attività, tenerci in forma, cantare e ridere. Essere una comunità. Distanti, ma Uniti".

Il ministro si collegherà in diretta con gli utenti dal suo profilo Instagram mercoledì e sabato alle ore 17 con ospiti del mondo dello sport e dell'informazione. (ANSA).