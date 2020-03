Coronavirus: cancellata la Boat Race tra Oxford e Cambridge

(ANSA) - LONDRA, 17 MAR - Anche la Boat Race, la tradizionale gara di canottaggio tra le università di Oxford e Cambridge, è stata cancellata a causa della pandemia di coronavirus. La regata, in programma il 29 marzo sul Tamigi, non verrà dunque disputata quest'anno, come non era mai accaduto dalla Seconda Guerra Mondiale. "Siamo tutti profondamente dispiaciuti - si legge nella nota diffusa dagli organizzatori -, ma minimizzare la propagazione di questo virus deve essere la priorità numero uno". Stessa sorte per il Grand National, una delle più importanti corse ippiche al mondo, che si svolge ogni anno all'Aintree Racecourse vicino a Liverpool: quest'anno non si disputerà. (ANSA).