Sci: Cdm; Yule vince Slalom di Adelboden

(ANSA) - ADELBODEN (SVIZZERA), 12 GEN - Lo svizzero Daniel Yule ha vinto lo slalom speciale di Coppa del mondo di sci ad Adelboden, con il tempo complessivo di 1.48.73. Yule, 26 anni, aveva vinto anche a Madonna di Campiglio mercoledi' scorso, e quella di oggi per lui è la terza vittoria in carriera. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.48.96 e terzo l'austriaco Marco Schwarz in 1.4901.

Per l'Italia c'e' una classifica decisamente modesta con i soli Stefano Gross 19/o in 1.49.99 e Simon Maurberger 20/o in 1.50.02.

La coppa del mondo uomini resta in Svizzera, sempre sulle Alpi bernesi, nella vicina Wengen famosa per la sua Lauberhorn, la pista più' lunga del mondo : venerdi' combinata , sabato discesa e domenica slalom speciale. (ANSA).