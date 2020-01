Pallanuoto:Settebello a sfida Europei "pronti a primeggiare"

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Il Settebello campione del mondo è pronto per l'avventura europea. Concluso il raduno al Foro Italico di Roma, gli azzurri della pallanuoto lunedì partiranno per Budapest dove dal 14 al 26 gennaio è in programma la rassegna continentale: il ct Alessandro campagna ha scelto i 13 che scenderanno in acqua a caccia del titolo.

"Abbiamo lavorato bene. Sul piano del gioco non siamo al meglio perché dobbiamo ancora entrare nel dettaglio - spiega il ct -, cosa che faremo di partita in partita, per cui mi aspetto tre match difficili nel girone eliminatorio, che ci daranno l'opportunità di crescere sotto il profilo tecnico e tattico.

Mentalmente siamo una squadra consapevole dei propri mezzi.

Stiamo raggiungendo quel mix di esperienza ed entusiasmo.

Ultimamente il campionato europeo è stato sempre vinto dalle squadre slave (Montenegro, Croazia e Serbia), sarebbe bello riuscire a spezzare questo dominio: noi siamo tra le favorite e faremo di tutto per poter primeggiare anche a Budapest. Ma il nostro principale obiettivo stagionale sono le Olimpiadi di Tokyo. In fase di selezione ho confermato il blocco dei Mondiali, a dimostrazione che non voglio avere scusanti sull'eventuale non successo, e quindi ci sono due obiettivi: fare bene, ed eventualmente lavorare sugli errori in funzione di Tokyo. Anche la Serbia viene qui per vincere, sebbene già qualificata come noi per i Giochi Olimpici, e vorrà dimostrare di essere la più forte". Per gli azzurri il primo match è il 14 contor la Grecia. (ANSA).