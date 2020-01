Dakar: Alonso pronto alla nuova sfida, cercherò di arrivare

"Dopo aver gareggiato in Marocco ho capito ancora di più le differenze tra correre in pista e affrontare un raid. Sarò al via per fare esperienza e cercherò di arrivare alla fine, tenendo conto del fatto che, solo il 40% dei partecipanti, portano a termine questo tipo di gare. Diciamo che ho praticamente zero possibilità di vincere, però sono molto motivato e cercherò di giocarmela con i migliori". Così Fernando Alonso, due volte campione del mondo di Formula 1, due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans e campione del FIA World Endurance, alla vigilia della partenza della Dakar 2020. Lo spagnolo sarà al via con il connazionale Marc Coma. La prima tappa è in programma dopodomani da Jeddah (Arabia Saudita) ad Al Wajh, con 433 km di collegamento e 319 di prova speciale.