Sport: Petrucci "Manca chiarezza, così non si va avanti"

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Così non si può andare avanti. Si offendano pure, meglio che insensibili. Così non possiamo andare avanti. Questo è il mio grido di dolore, parlo a nome della pallacanestro ma penso che oggi si debba chiedere un chiarimento su tutta la situazione. Senza diktat, ma oggi tante leggi non sono cambiate". È lo sfogo del presidente della Federazione italiana pallacanestro Gianni Petrucci, parlando del governo rivolgendosi al Consiglio nazionale del Coni in corso al salone d'onore.

"Non rinnego quello che ho detto e fatto - ha proseguito Petrucci - ma oggi nel mondo dello sport vedo tanta confusione, non c'è chiarezza. Si è detto che è uscita una legge sul professionismo femminile, ma non è così. Saranno le federazioni a decidere, abbiamo illuso la gente. Le federazioni sono ancora autonome? Penso di sì, nessun governo può entrare nelle decisioni delle federazioni. Oggi non sappiamo a chi rivolgerci.

Sento la Serie C che dichiara uno sciopero e va dal ministro dell'Economia. Fanno bene".

A replicare a Petrucci è stato lo stesso presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Ho già detto che il ministro per lo Sport Spadafora sta ereditando una realtà estremamente complessa e palesemente incompleta. Mi viene da dire: caro Petrucci, benvenuto tra noi. L'ho sempre sostenuto che non era riscontrabile nella pratica ciò che era avvenuto". (ANSA).