Rugby: Ian Foster è il nuovo ct degli All Blacks

Ian Foster è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale di rugby della Nuova Zelanda, gli All Blacks tricampioni del mondo. Prende il posto di Steve Hansen, del quale è stato assistente per otto anni, che dopo i recenti Mondiali in Giappone, in cui i neozelandesi hanno chiuso al terzo posto, ha deciso di lasciare l'incarico. "In questo otto anni ho appreso molto - è il commento del neo tecnico dei 'Tutti Neri' - ma adesso è arrivato il momento di dare una mia impronta a questo team. E' ora di crescere ancora, visto che nella semifinale mondiale contro l'Inghilterra non abbiamo ottenuto quanto volevamo. Voglio essere innovativo e far tornare nel nostro spirito qualcosa che ultimamente potrebbe essere stato smarrito sul campo. Quanto al resto, nel mio staff vedrete facce nuove".