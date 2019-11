Ciclismo: Froome di nuovo operato

Il calvario di Chris Froome prosegue, dopo la caduta con conseguenti fratture multiple sulle strade del Delfinato, durante la preparazione al Tour 2019. L'inglese, quattro volte vincitore della Grande Blouche, come egli stesso comunica su Instagram - con tanto di foto nel letto d'ospedale - ha subito una nuova operazione chirurgica per rimuovere le placche di metallo che gli erano state fissate all'anca e nel gomito. "Meno ferro nel mio fianco e nel mio gomito, sono un po' intontito, ma tutto è andato perfettamente", il commento del corridore del Team Ineos. Indicativo uno degli hashtag sotto il post: Tour de France a parte, appare anche un 'roadtotokyo' che farebbe pensare alle Olimpiadi come obiettivo del 'keniano bianco'. Froome è tornato in bici nel Criterium di Saitama, partecipando alla breve crono.