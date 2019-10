Baseball: via alle World Series Mlb

Sono giunte al via le World Series 2019 della Major league baseball (Mlb) americana, che da stanotte vedranno sfidarsi al meglio delle sette partite i Washington Nationals, alla loro prima qualificazione, e gli Houston Astros, che puntano al secondo titolo in tre anni e partono da favoriti una stagione MLB bizzarra. Gli incontri - tutti trasmessi in diretta esclusiva su Dazn - si svolgono a ritmo sostenuto e anche in caso di chiusura in gara-7 tutto si sarà concluso entro giovedì 31 ottobre.