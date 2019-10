Medici sportivi con progetto prevenzione

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - La Federazione Medico Sportiva Italiana con la LILT, l'ANIAD e la SIPREC a fianco della Fondazione ENPAM per un progetto di prevenzione nei luoghi di lavoro per i lavoratori della Corte dei Conti. Iniziativa che si terrà domani a Roma, nella sede centrale dell'Istituto, dove farà tappa il progetto itinerante "Piazza della Salute". ''La prima fase della giornata - spiega Carlo Tranquilli, specialista in medicina dello sport - prevede una valutazione funzionale individuale effettuata dai medici dello sport della Federazione Medico Sportiva del Lazio per stabilire con semplici test sul campo il grado di efficienza fisica dei partecipanti valutando i rischi e i benefici di un programma controllato in base a una corretta prescrizione dell'esercizio fisico. La sedentarietà e gli stili di vita scorretti. L'esercizio fisico come un farmaco per la cura della malattia del secolo: la corretta conoscenza delle controindicazioni, le giuste indicazioni, la giusta dose e la giusta somministrazione''.