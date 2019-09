Malagò, nuovo governo ci rispetti

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "Cosa mi aspetto dal nuovo governo? Buon senso, equilibrio e rispetto nei confronti del Comitato olimpico, come avviene in tutti gli altri Paesi". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine di un evento al salone d'onore. "Siamo molto sereni e ottimisti - ha aggiunto - In un mondo diverso, quello che ha fatto il Coni con la clamorosa vittoria di Milano-Cortina, una specie di miracolo all'italiana accolto da tutti con entusiasmo e che porterà crescita, prestigio e lavoro, sarebbe stato premiato, invece finora si è andati nella direzione opposta. Se ho già incontrato Spadafora? Non ci ho ancora parlato, ci incontreremo la prossima settimana".