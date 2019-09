Ginnastica: funerali Grandi lunedì

(ANSA) - BOLOGNA, 13 SET - La Camera Ardente di Bruno Grandi, morto a 85 anni, sarà allestita nella Residenza Comunale di Forlì domenica 15 settembre dalle 10 alle 19 e lunedì 16 settembre a partire dalle 8.30. Il corteo funebre partirà alle 14 di lunedì 16 per raggiungere la Parrocchia di San Giovanni Evangelista, via Angeloni, dove alle 15 verrà celebrata la Messa per poi proseguire per il Cimitero Monumentale.

Lo riferisce il Comune di Forlì che piange l'ex atleta e dirigente sportivo, "figlio illustre della Città e alfiere romagnolo dello Sport in Italia e nel mondo". Il sindaco Gian Luca Zattini e l'amministrazione comunale, si legge in una nota, "si uniscono al dolore della famiglia, degli amici e del mondo sportivo di cui era punto di riferimento".