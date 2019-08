Atletica: Europa-Usa, in pista 8 azzurri

Sono otto (sei uomini e due donne) gli atleti azzurri chiamati a vestire la maglia dell'Europa nel match con gli Stati Uniti in programma a Minsk (Bielorussia) il 9 e 10 settembre. Si tratta di Marcell Jacobs e Filippo Tortu nei 100 metri, Eseosa Desalu nei 200, Davide Re nei 400; bis di ostacoliste al femminile, con Luminosa Bogliolo (100hs) e Ayomide Folorunso (400hs); mezzofondo ben rappresentato da Yeman Crippa (3000) e Osama Zoghlami (3000 siepi). I criteri di selezione hanno condotto alla scelta degli otto italiani, la cui partecipazione è stata concordata con lo staff tecnico azzurro: criterio determinante, la funzionalità rispetto al percorso di preparazione per il Mondiale di Doha, al via il 27 settembre.