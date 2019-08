Rugby: Mondiale, scelti i 31 azzurri

Il Ct della nazionale di rugby, Conor O'Shea, ha ufficializzato oggi la lista dei 31 giocatori convocati per la Coppa del Mondo in calendario in Giappone a partire dal 20 settembre. La rosa si compone di diciotto avanti e tredici trequarti, di cui quindici giocatori in forza al Benetton e dieci alle Zebre. "Scegliere i 31 probabilmente è stata la cosa più dura che ho fatto da quando sono nel mondo del rugby. Rispetto a quando ho cominciato il mio percorso qui adesso abbiamo una squadra sicuramente più in forma, con una competizione interna più elevata e con un rendimento che soprattutto nell'ultimo periodo ha dimostrato che possiamo giocarcela contro squadre blasonate quando esprimiamo il nostro miglior gioco. Al Mondiale dobbiamo vincere assolutamente contro Namibia e Canada per poi concentrarci sulle altri due grandi sfide. Io credo che contro il Sudafrica ogni giorno si possa creare una opportunità".