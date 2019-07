Motonautica: ad Abu Dhabi 4 lo Stresa Gp

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Abu Dhabi 4 (UAE) vince lo Stresa Grand Prix of Italy-UIM XCAT World Championship 2019.

L'imbarcazione di Shaun Torrente e Faleh Al Mansoori ha bissato il successo di Gara 1, imponendosi anche in Gara 2 - che è stata preceduta dal saluto dei piloti UIM XCAT alla città di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) con un allineamento davanti alla costa - precedendo Dubai Police (UAE) del duo Arif Al Zaffain-Nadir Bin Hendi e Blue Roo (AUS) di Pal-Virik Nilsen e Jan Trygve Braaten.

La classifica finale dello Stresa Grand Prix of Italy, UIM XCAT World Championship 2019, vede al primo posto Abu Dhabi 4 (UAE) con 70 punti, Dubai Police (UAE) a 56, Blue Roo (AUS) e Maritimo (AUS) a 48, Abu Dhabi 5 (UAE) a 34, 222 Offshore (ITA-AUS) a 33, Swecat Racing (SWE) a 22, Consulbrokers (ESP) e HPI Racing Team (ITA) a 15, New Star Racing (RUS) e De Mitri (ITA) a 12, Videx (ITA) a 8 e Kuwait a 0. Prima di Gara 2 è stato presentato il documentario realizzato lo scorso anno a Stresa sul mondo dell'XCAT e sul legame con la città.