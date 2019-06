Universiadi: Sotiriadis, siamo pronti

(ANSA) - CASERTA, 26 GIU - "Caserta è pronta, ma anche tutta la Campania è pronta per le Universiadi. Non vediamo l'ora di partire". Così Adam Sotiriadis all'arrivo della torcia in piazza IV Novembre a Caserta, davanti al Monumento ai Caduti, ultima tappa del percorso casertano.

"Queste Universiadi - ha sottolineato - sono una grande opportunità per Caserta e per tutte le città campane che ospiteranno le manifestazioni sportive. Domani arriveranno le prime delegazioni e si comincia".

Sotiriadis ha definita "magnifica" la Reggia, che sarà campo di gara il 13 e 14 luglio per la finale del tiro con l'arco.