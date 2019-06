Giro di Svizzera: tappa e maglia a Sagan

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Peter Sagan sfonda al Giro di Svizzera di ciclismo, conquistando in un colpo solo tappa (la 3/a) e maglia di leader della classifica generale. Lo slovacco, tre volte campione del mondo in linea su strada, con il tempo di 3h39'25", si è aggiudicato il successo nella Flamart-Murten, lunga 162,3 chilometri, precedendo sul traguardo il campione italiano su strada e olimpionico su pista Elia Viviani. Terzo il tedesco John Degenkolb. Nella graduatoria generale adesso Sagan guida in 7h51'31", con 10" di vantaggio sul danese Kasper Asgreen e 11" sull'australiano Rohan Dennis. Primo degli italiani è Matteo Trentin, settimo, a 27".