Giochi 26: via alla campagna sui social

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - A meno di una settimana dalla votazione a Losanna con la quale il Cio deciderà l'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026, parte la campagna social di Milano-Cortina. Due gli hashtag #MilanoCortina2026 e #wedreamtogether che il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, oggi in conferenza stampa ha chiesto a tutti di condividere. "Con il governatore del Veneto, Luca Zaia; il sindaco di Milano, Beppe Sala; e di Cortina, Gianpietro Ghedina, facciamo partire la campagna social per cercare di avere un ulteriore appoggio - ha detto il governatore - e invito tutti quanti a partecipare". "Ognuno ha fatto la propria parte con grande determinazione", ha detto, aggiungendo che in Svizzera sarà presente anche il sottosegretario allo Sport, Giancarlo Giorgetti, "probabilmente Matteo Salvini e forse il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte".