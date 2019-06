Auto:Rally Italia altri 3 anni Sardegna

(ANSA) - ALGHERO 16 Giu - Automobile Club d'Italia ha trovato l'accordo con la società Wrc Promoter Gmbh per la conferma del Rally Italia Sardegna nel calendario del Mondiale per altri tre anni. L'annuncio è stato dato dal Presidente di Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, presente ad Alghero in occasione dell'edizione 2019 della gara sarda, ottavo round del Campionato del Mondo, che si sta svolgendo in questi giorni.

"Non sono state poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la presenza del Rally Italia in Sardegna - ha affermato Angelo Sticchi Damiani - anche perché è in atto una profonda rivisitazione del calendario del mondiale. Ma ora posso annunciare con soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suo frutti e siamo riusciti a trovare un accordo per la disputa della prova italiana del Mondiale rally in Sardegna per altri 3 anni. Quindi in questo periodo potremo lavorare in tranquillità ed organizzare altre tre edizioni del Rally di Sardegna. E' un accordo molto importante per il territorio".