Ciclismo: Tirreno, vince Roglic per 1"

Per un solo secondo, Primoz Roglic ha vinto la 54/a edizione della Tirreno-Adriatico di ciclismo, che si è conclusa oggi con la cronometro individuale lunga 10,050 chilometri a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Lo sloveno, ex campione di salto con gli sci, ha battuto il britannico Adam Yates, che era partito vestendo la maglia azzurra di leader della generale. La tappa di oggi, la 7/a, è stata vinta dal belga Victor Campenaerts, in 11'23", davanti all'italiano Alberto Bettiol, a soli 3". Terzo l'olandese Jos Van Emden, in ritardo di 4". Di 25h28'00" il tempo di Roglic, con Yates a 1".