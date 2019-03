Baseball: Mike Trout contratto record

Mike Trout, 27 anni, considerato il miglior giocatore di baseball in circolazione, sta chiudendo il contratto più ricco nella storia sportiva in Nord America. Il difensore centrale dei Los Angeles Angels, secondo il New York Times, è vicino a firmare una estensione contrattuale del valore di oltre 430 milioni di dollari che lo legherà al team sino al 2030. L'atleta guadagnerà 36 milioni di dollari l'anno per 10 anni a partire dal 2021, senza alcuna possibilità di rinuncia.