6 Nazioni: Italia, convocato Polledri

Lo staff dell'Italrugby guidato da Conor O'Shea ha convocato Jake Polledri per il quarto match del Sei Nazioni in calendario sabato 9 marzo contro l'Inghilterra. Il ct irlandese ha richiamato la terza linea in forza al Gloucester nell'ottica di rinforzare la rosa in vista del match di sabato e prevenire eventuali rischi di infortunio. Polledri già oggi riprenderà ad allenarsi insieme ai suoi compagni di Nazionale, mentre alle 15 O'Shea annuncerà la formazione dell'Italia per il match di Twickenham.