Pugilato: 7-9 marzo prima uscita azzurri

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Il 7 e 9 marzo al PalaSantoro di Roma avrà luogo una doppia sfida tra i pugili azzurri Elite e una mista Spagna/Croazia, organizzata dal GS Fiamme Oro in collaborazione con la FPI. sarà uno dei primi test probanti di questo 2019 per gli azzurri, per i quali tra breve inizieranno i tornei di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Team Italia, guidato dal Team Manager, Roberto Cammarelle, vedrà salire sul ring alcune delle sue punte di diamante tra cui la campionessa del Mondo 2016 57 Kg Alessia Mesiano, la medaglia d'Oro Ue 2018 49 Kg Federico Serra. Il pugilato olimpico riparte alla grande anche a bordo ring, dove sarà presente l'acqua Uliveto, con cui la Federpugilato ha avviato una partnership.